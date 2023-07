Spagna: oggi le elezioni generali in un clima di scontro politico con pochi precedenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’altra parte, la possibile riconferma di Sanchez alla guida del Paese passerà, oltre che dal risultato del Psoe, dal successo della piattaforma Sumar, lanciata nelle scorse settimane dalla ministra del Lavoro, Yolanda Diaz. Un insieme di partiti e movimenti di sinistra che aspira a raccogliere l’eredità di Unidas Podemos (Up), che soffre ormai da anni una grave crisi di consensi. Sia Sanchez che Diaz hanno rivendicato numerose misure progressiste che sono state approvate dal governo negli ultimi quattro anni, tra le quali: l’ingresso minimo di base, l’aumento del salario minimo, la riforma del lavoro e delle pensioni, la cassa integrazione straordinaria durante la pandemia del coronavirus e la legge sugli alloggi. Misure “a difesa dei più deboli”, hanno sottolineato i due leader di sinistra, che sarebbero messe a rischio, insieme ai diritti sociali, dalle politiche di “tagli” di Pp e Vox. “Vinceremo per i nostri giovani, che sono persone tolleranti, che accettano la diversità e che vogliono che il loro Paese vada avanti e non indietro” ha detto Sanchez in un recente comizio elettorale. (segue) (Spm)