Spagna: oggi le elezioni generali in un clima di scontro politico con pochi precedenti (6)

- Queste elezioni anticipate si inseriscono nel pieno della presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue che è iniziata il primo luglio scorso. Una vetrina internazionale cruciale che la Spagna non può correre il rischio di sprecare. Una volta chiuse le urne, pertanto, inizierà la corsa contro il tempo per dare vita al nuovo esecutivo il prima possibile. Nel caso di riconferma di Sanchez al Palazzo della Moncloa, le trattative potrebbero concludersi in tempi relativamente brevi dato che, a differenza delle precedenti elezioni, i socialisti hanno già un chiaro alleato in Sumar. Se, invece, come indicano i principali sondaggi saranno i popolari ad imporsi, il partito guidato da Feijoo sarà chiamato a intavolare un negoziato con Vox, che dovrà comunque essere portato a compimento il prima possibile. La presidenza di turno dell’Ue è, infatti, un’occasione che il Paese non può sprecare quando sarà il “centro” dell’Europa con importanti dossier che dovranno essere approvati nei prossimi mesi. (Spm)