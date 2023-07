Ucraina: Zelensky, non ci sono scuse per attacco russo a Odessa, sentiranno nostra rappresaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Missili contro città pacifiche, contro edifici residenziali, una cattedrale: non ci possono essere scuse per il male commesso dalla Russia. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelennsky commentando l'attacco notturno russo contro la città portuale che ha provocato la morte di una persona, il ferimento di altre 19 e la distruzione della Cattedrale del Salvatore e della Trasfigurazione. "Come sempre, il male perderà. E ci sarà sicuramente una rappresaglia contro i terroristi russi per quanto accaduto Odessa. Sentiranno questa rappresaglia", ha detto Zelensky. "A tutti coloro che hanno subito questo ultimo attacco terroristico viene fornita assistenza. Sono grato a tutti coloro che stanno aiutando le persone e a tutti coloro che sono al fianco di Odessa nei loro pensieri ed emozioni. Ce la faremo. Riporteremo la pace. E per questo, dobbiamo sconfiggere il male russo", ha concluso il presidente ucraino. (Kiu)