Business news: India, governo vieta esportazione riso bianco non Basmati

- L’India ha proibito l’esportazione di riso bianco non Basmati. Lo ha reso noto il ministero degli Affari dei consumatori, del cibo e della distribuzione pubblica. Il provvedimento, già in vigore, è stato preso per assicurare un’adeguata disponibilità del prodotto nel mercato domestico e per contenere l’aumento dei prezzi. Il riso ha subito rincari al dettaglio dell’11,5 per cento in un anno e del tre per cento nell’ultimo mese. Il riso bianco non Basmati rappresenta il 25 per cento del totale esportato dall’India. Prima del divieto, nel settembre del 2022, erano stati imposti dazi del 20 per cento, che non hanno però frenato l’aumento delle esportazioni, dovuto allo scenario geopolitico e alle condizioni climatiche. (Inn)