Business News: Bers stanzia prestito da 100 milioni di dollari a Banque Misr per prestiti a Pmi

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sta sostenendo la resilienza dell'economia reale in Egitto con un prestito di 100 milioni di dollari a Banque Misr per prestiti alle micro, piccole e medie imprese locali (Pmi). Lo riferisce una nota stampa della Bers, indicando che il prestito contribuirà a finanziare l'espansione delle attività di Banque Misr al di fuori della regione del Grande Cairo e ad aumentare la disponibilità di finanziamenti a medio termine per le micro, piccole e medie imprese egiziane, che rimangono poco servite. Banque Misr è stata fondata nel 1920 ed è la seconda banca più grande in Egitto. È partner della Bers dal 2017, quando ha firmato il suo primo prestito per piccole imprese, seguito da uno strumento di finanziamento commerciale nel 2018, un pacchetto di finanziamento di 200 milioni di dollari per il commercio e prestiti alle Pmi nel 2020, e un pacchetto di prestito da 100 milioni per finanziamento green nel 2022. L'Egitto è un membro fondatore della Bers. Dall'inizio delle sue operazioni nel 2012, la Bers ha investito oltre 10,3 miliardi di euro in 164 progetti in tutto il Paese. (Cae)