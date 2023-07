Business News: australiana Centamin avvia attività esplorazione oro in deserto orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società australiana Centamin ha avviato le attività di esplorazione per la ricerca dell'oro in un'area di quasi 3.000 chilometri quadrati nel deserto orientale dell'Egitto. Lo ha annunciato il direttore regionale dell'azienda, Amr Hassouna. Centamin, quotata in borsa a Londra, è proprietaria della più grande miniera d'oro egiziana Sukari. L'amministratore delegato di Centamin, Martin Horgan, inoltre, ha preso parte al Forum per le miniere dell'Egitto. "Il Forum rappresenta un'importante piattaforma regionale per incontrare gli esperti del settore minerario e le principali aziende che operano in questo campo in Egitto, nonché le aziende interessate a investire nel Paese", ha detto Horgan, secondo quanto riferito dal ministero egiziano. (Cae)