Business news: Russia-Namibia, Rosatom avvierà estrazione di uranio nel 2029

- La società nucleare statale russa Rosatom inizierà l'estrazione di uranio in Namibia nel 2029. E' quanto ha riferito un rappresentante di Rosatom all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Secondo il programma, il lavoro di esplorazione sarà completato nel 2026 e iniziamo l'estrazione di uranio nel 2029 con un periodo di sfruttamento di oltre 25 anni. L'investimento stimato nel progetto è fino a 500 milioni di dollari, la produzione annuale sarà di tremila tonnellate di uranio all'anno", ha affermato la società. E' stato riferito inoltre che Headspring Investments, una delle filiali di Rosatom, sta già attuando un progetto per esplorare i giacimenti in Namibia, dove si concentra il 7 per cento delle riserve mondiali di uranio. Questo progetto creerà nuovi posti di lavoro nella regione e impiegherà fino a 600 persone, aumentando anche il Prodotto interno lordo (Pil) della Namibia dell'1-2 per cento su base annua. Allo stesso tempo, Rosatom prevede di avviare l'estrazione e la lavorazione di uranio anche in Tanzania nei prossimi tre anni. "In Tanzania, Rosatom sta lavorando al progetto sul fiume Mkuju con il deposito Nyota, che è uno dei più grandi al mondo con una riserva di risorse di 152 milioni di tonnellate di minerale", ha proseguito un rappresentante della società. (Rum)