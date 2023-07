Business news: caro carburante, in Nigeria i sindacati minacciano di ritirarsi dai negoziati con il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati della Nigeria hanno espresso indignazione per l'aumento del prezzo del carburante in tutto il Paese e hanno minacciato di ritirarsi dai negoziati con il governo, a meno che i prezzi non vengano rivisti. In una nota, il Congresso del lavoro della Nigeria e il Congresso sindacale hanno accusato il governo di “prendere dai poveri per pagare i ricchi e scatenare sofferenze, stenti e dispiaceri sui nigeriani”. I prezzi della benzina hanno raggiunto il punto più alto di sempre ieri, attestandosi a circa 640 naira (0,82 dollari) al litro. L'aumento ha suscitato scalpore in tutta la Nigeria. I costi dei trasporti e i prezzi dei prodotti alimentari hanno continuato a salire dopo il forte aumento della benzina registrato da maggio, dopo che il presidente Bola Tinubu ha annunciato la fine dei sussidi per il carburante durante il suo discorso di insediamento. La Società petrolifera nazionale nigeriana (Nnpc), di proprietà statale, ha affermato che il nuovo aumento dei prezzi è stato causato dalle forze di mercato. Nel frattempo, il presidente Tinubu ha ordinato una revisione dei 10 dollari che il suo governo prevede di pagare a 12 milioni di famiglie povere per far fronte all'aumento dei costi. Il pagamento, per sei mesi, serviva ad attutire gli effetti della rimozione del sussidio sul carburante. (Res)