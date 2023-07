Business news: Regno Unito impone nuove sanzioni per 13 individui e società legati al gruppo Wagner in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha annunciato nuove sanzioni contro 13 tra individui e imprese legati al gruppo Wagner in Mali, Repubblica Centrafricana e Sudan. Lo ha reso noto un comunicato dell’esecutivo. Le nuove sanzioni colpiscono, tra gli altri, alcuni massimi ufficiali del gruppo paramilitare russo in Mali e nella Repubblica Centrafricana, compreso il "braccio destro" di Yevgeny Prigozhin, che hanno deliberatamente preso di mira i civili nelle loro operazioni. Tali misure sono volte a limitare la loro libertà finanziaria impedendo ai cittadini, alle aziende e alle banche del Regno Unito di avere rapporti individui e imprese sanzionate. In passato il Regno Unito ha già sanzionato il gruppo Wagner, il suo leader Yevgeny Prigozhin e molti dei suoi comandanti chiave che hanno partecipato all'invasione illegale russa dell'Ucraina. (Rel)