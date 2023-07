Business news: Foxconn ha investito 484 milioni di dollari a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn ha investito 484 milioni di dollari in una sussidiaria a Singapore. È quanto riferito dall’azienda in un’informativa presentata alla Borsa di Taiwan (Twse), in cui tuttavia non viene precisata la natura dell’investimento. Secondo fonti riservate, però, la nuova filiale potrebbe essere incentrata sullo sviluppo di veicoli elettrici. Foxconn punta infatti ad acquisire il 5 per cento della quota mondiale di veicoli elettrici entro il 2025 e ha lanciato progetti d’investimento incentrati sulla mobilità sostenibile in Vietnam e Thailandia. (Cip)