Business news: Kazakhstan, Banca asiatica di sviluppo rivede al rialzo previsioni di crescita

- L’economia del Kazakhstan crescerà del 3,9 per cento nel 2023 e del 4,1 per cento l’anno prossimo. Lo prevede la Banca asiatica di sviluppo (Adb), che ha rivisto al rialzo la stima dello scorso aprile sull’andamento dell’economia kazakha nell’anno in corso. La crescita, che dovrebbe accelerare rispetto al 3,3 per cento dello scorso anno, è trainata in particolare dalla ripresa dell’industria, dei servizi e della domanda interna. Secondo gli analisti dell’istituto, l’espansione del Pil ha accelerato al 5 per cento su base annuale nel primo trimestre di quest’anno, con il settore manifatturiero cresciuto del 5,4 per cento e quello dei servizi del 5,3 per cento grazie alla spinta della domanda interna. I consumi privati, secondo l’Adb, dovrebbero continuare ad accelerare man mano che l’inflazione rallenterà e che le famiglie vedranno aumentare il proprio potere di spesa. Anche le esportazioni dovrebbero lievitare grazie a un graduale incremento della produzione petrolifera, che ad aprile 2023 ha raggiunto gli 1,6 milioni di barili al giorno, quota non lontana dal tetto massimo assegnato al Kazakhstan in base agli accordi con gli altri Paesi esportatori. (Res)