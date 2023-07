Business News: accordo Giordania-Banca mondiale da 250 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Pianificazione e della cooperazione internazionale del Regno di Giordania, Zaina Touqan, e il direttore regionale per il Medio Oriente della Banca mondiale, Jean-Christophe Carret, hanno firmato un accordo per un finanziamento del valore di 250 milioni di dollari destinato alla realizzazione del progetto di modernizzazione del settore idrico in Giordania. Lo ha riferito l’emittente televisiva statale giordana “Al Mamlaka”, precisando che il finanziamento comprende 200 milioni di dollari da erogare sotto forma di prestito agevolato dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Bird, organizzazione apartenente alla Banca mondiale) e 50 milioni di dollari che sarannno erogati sotto forma di sovvenzione fornita dal Fondo per il finanziamento agevolato globale (Ffag, gestito anch’esso dalla Banca mondiale), che fornisce finanziamenti agevolati ai Paesi a medio reddito che ospitano un numero cospicuo di rifugiati. Il progetto sosterrà gli impegni del governo giordano nell'attuazione delle riforme inserite nel quadro del programma esecutivo per il rinnovamento economico per gli anni 2023-2025. L'obiettivo del progetto, quindi, è sostenere il governo di Amman nel migliorare i servizi e l'efficienza del settore idrico attraverso il ripristino delle reti di distribuzione dell'acqua, la riduzione delle perdite, il miglioramento dell'efficienza energetica e del sistema di gestione della siccità. A tal proposito, Carret ha dichiarato che la Giordania è uno dei Paesi al mondo più colpiti dalla scarsità di risorse idriche e sta affrontando una grave crisi che mina lo sviluppo economico e umano del paese. Tale finanziamento, quindi, costituisce il primo passo di una serie di progetti tesi a sostenere gli sforzi della Giordania nell’affrontare il problema dello spreco di acqua, nel migliorare l'efficienza energetica e nel migliorare la sostenibilità finanziaria del settore idrico, aumentando la capacità del Paese di affrontare gli shock climatici. (Res)