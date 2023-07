Business News: Egitto, ministro Elettricità ispeziona progetto centrale nucleare di Dabaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Elettricità e dell’Energia rinnovabile dell'Egitto, Mohamed Shaker, ha effettuato un’ispezione alla centrale nucleare di Dabaa, sulla costa mediterranea a circa 320 a nord-ovest del Cairo. Lo riferisce il quotidiano "Al Ahram" affermando che il ministro sarà accompagnato da Amjad al Wakeel, presidente dell'Autorità per le centrali nucleari, da Alexei Likhachev, direttore generale della società russa Rosatom, e da alcuni esperti e funzionari dell'azienda. Al Wakeel ha affermato che durante la visita sarà verificato lo stato di avanzamento dei lavori nel sito e sarà dato seguito al piano di lavoro in conformità con l'accordo siglato con la società russa Rosatom. “È previsto che il primo reattore nucleare della centrale inizi a funzionare nel 2028, con gli altri reattori che entreranno in funzione successivamente all'interno del mix di energia elettrica”, ha confermato Wakil sottolineando che la centrale nucleare di Dabaa, in fase di realizzazione nel governatorato di Matrouh, è composta da quattro reattori nucleari reattori, con una capacità totale di 4.800 megawatt, pari a 1.200 megawatt per ogni reattore. (Cae)