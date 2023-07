Business News: premier libico Dabaiba e vicepresidente TotalEnergies discutono cooperazione energia solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro libico del Governo di unità nazionale (Gun) con sede a Tripoli, Abdulhamid Dabaiba, e il vicepresidente della compagnia francese TotalEnergies, Laurent Vivier, si sono incontrati per discutere della cooperazione nel campo dell'energia solare, del gas e del petrolio. Lo ha riferito il Gun su Facebook, aggiungendo che Dabaiba ha sottolineato la volontà della Libia di cooperare e investire con aziende internazionali di primo piano come Total, con l'obiettivo di creare opportunità di investimento per "tutti coloro che vogliono collaborare con la Libia e diversificare le fonti energetiche del Paese". Secondo quanto riferito dal Gun, il vicepresidente di TotalEnergies ha presentato le procedure esecutive per l'avvio del progetto dell'impianto solare da 500 megawatt, stipulato tra Total e l'Autorità per le energie rinnovabili della Libia. Vivier ha inoltre fatto un resoconto sulla cooperazione con la National Oil Corporation per l'esplorazione nel campo del petrolio e del gas, si legge nella nota. (Lit)