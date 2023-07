Business news: Camera Usa chiede nuovi dettagli su Threads a Meta, rischi per la libertà di espressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti ha chiesto a Meta, società proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, di fornire una serie di informazioni relative alla moderazione dei contenuti su Threads, applicazione di messaggistica sviluppata per fare concorrenza a Twitter. La lettera firmata dal repubblicano Jim Jordan, ottenuta dall’emittente “Cnbc”, è stata inviata nel quadro delle indagini avviate dalla commissione sulle piattaforme social e i contatti tra le società che le gestiscono e l’amministrazione Biden. “L’applicazione Threads pone una serie di interrogativi, essendo stata sviluppata per rivaleggiare con Twitter: una piattaforma, quest’ultima, che ha subito una vera e propria persecuzione politica da parte dell’amministrazione Biden, a fronte dell’impegno di Elon Musk a tutela della libertà di espressione”, si legge nella lettera del presidente della commissione. Jordan ha anche ricordato che Threads adotterà le linee guida utilizzate sulla piattaforma Instagram, le quali “hanno portato a limitazioni della libertà di espressione dopo le pressioni esercitate dal governo”. (Was)