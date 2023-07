Business news: senatrice democratica Usa chiede indagine su Tesla, conflitti di interesse dopo che Musk ha acquisito Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice democratica Elizabeth Warren ha chiesto alla Commissione titoli e scambi (Sec) di avviare una indagine su Tesla e sulle attività del consiglio di amministrazione, alla luce di “possibili conflitti di interesse, appropriazione indebita di asset e altri impatti negativi sugli azionisti” derivanti dall’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, fondatore della compagnia. In una lettera inviata al presidente della Sec, Gary Gensler, la senatrice del Massachusetts ha affermato che “la mancanza di indipendenza” del consiglio di amministrazione nei confronti di Musk pone “seri interrogativi in merito a possibili violazioni delle norme che rientrano nella giurisdizione della commissione”. Nel documento, ottenuto dall’emittente “Cnbc”, si fa riferimento anche i dipendenti di Tesla e SpaceX che sono stati spostati in Twitter dopo l’acquisizione di Musk. La senatrice ha affermato che il trasferimento potrebbe rappresentare “una violazione delle norme sul lavoro a livello statale e federale”, aggiungendo che Tesla non ha informato gli azionisti in maniera trasparente. (Was)