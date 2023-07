Business news: informatica, Hp trasferisce produzione Pc in Messico e Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hp sta lavorando coi suoi fornitori per trasferire la produzione di milioni di personal computer (Pc) in Messico e Thailandia entro la fine di quest'anno. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui la vasta operazione pianificata dal secondo maggior produttore mondiale di Pc consentirà ad Hp di diversificare in misura sostanziale la propria catena di fornitura, che attualmente dipende quasi esclusivamente dalla Cina. Hp Intende trasferire in Messico la produzione di alcuni modelli di computer portatili commerciali, mentre altri modelli di Pc portatili di consumo verranno assemblati in Thailandia. Dal prossimo anno l'azienda potrebbe trasferire un'ulteriore porzione della sua capacità produttiva in Vietnam. Secondo fonti aziendali citate da "Nikkei", entro il prossimo anno Hp disporrà di una capacità produttiva sino a 5 milioni di unità di Pc al di fuori della Cina. Lo scorso anno l'azienda ha spedito 55,2 milioni di personal computer a livello mondiale. (Git)