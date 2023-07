Business news: Morgan Stanley, profitti in calo del 13 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca statunitense Morgan Stanley ha registrato un calo dei profitti pari al 13 per cento nel secondo trimestre dell’anno, registrando un utile pari a 2,18 miliardi di dollari. Stando ai risultati finanziari pubblicati dall’istituto, l’utile per azione si è attestato a 1,24 dollari, superando le aspettative degli analisti che in passato hanno stimato 1,15 dollari. I ricavi, anch’essi migliori rispetto alle attese, si sono attestati a 13,5 miliardi, con un incremento di due punti percentuali. Sono rimasti stabili, invece, i ricavi associati alle attività di investment banking, con i tassi di interesse elevati e i timori di una possibile recessione che stanno avendo un impatto negativo sulla quotazione in Borsa delle società. (Was)