Business news: Usa, tornado devasta stabilimento produttivo di Pfizer in North Carolina

- Un tornado ha investito l'importante stabilimento produttivo del colosso della farmaceutica Pfizer a Rocky Mountain, nello Stato Usa del Colorado. Lo ha annunciato l'azienda precisando che il personale della struttura era stato preventivamente evacuato. "Stiamo valutando la situazione per stabilire l'impatto sulla produzione. I nostri pensieri vanno ai colleghi, ai pazienti e alla comunità mentre ci prepariamo alla ricostruzione", afferma una nota di Pfizer. Riprese aeree dello stabilimento circolate sui media statunitensi evidenziano danni gravi ed estesi allo stabilimento produttivo, che secondo il sito web di Pfizer ospitava la produzione di quasi il 25 per cento dei medicinali sterili iniettabili utilizzati negli Stati Uniti. (Was)