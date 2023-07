Business news: Usa, approvato alla Camera disegno di legge su rinnovo fondi ad agenzia aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge con il quale autorizza il rinnovo per i prossimi cinque anni di finanziamenti all'agenzia federale per l'aviazione (Faa). Lo riferisce la "Cnn". Il disegno di legge bipartisan mira nelle intenzioni a migliorare l'efficacia e le operazioni dell'agenzia, ad aumentare la forza lavoro per l'industria aeronautica e ad investire nelle infrastrutture aeroportuali. Il Senato, da parte sua, non ha ancora approvato la propria versione di un disegno di legge di riautorizzazione della Faa. Fra le disposizioni previste nel disegno di legge c'è l'ordine alla Faa di aumentare gli obiettivi di assunzione per i controllori del traffico aereo, di istituire programmi di sviluppo della forza lavoro per migliorare il reclutamento e di aumentare l'età pensionabile per i piloti delle compagnie aeree commerciali da 65 a 67 anni. In una dichiarazione sulla politica amministrativa, la Casa Bianca ha affermato di sostenere l'emanazione di un disegno di legge di riautorizzazione della Faa e "applaude il lavoro bipartisan del Comitato per i trasporti e le infrastrutture della Camera". (Was)