Business news: governo Usa annuncia vendita primo leasing eolico offshore nel Golfo del Messico

- Il governo degli Stati Uniti metterà in vendita il prossimo 29 agosto un primo leasing per la produzione di energia eolica offshore nel Golfo del Messico. Lo ha annunciato in un comunicato il dipartimento degli Interni, precisando che la misura intende portare avanti la promessa del governo Biden-Harris di distribuire entro il 2030 un totale di 30 gigawatt di energia eolica offshore e rendere possibile entro il 2035 il funzionamento del settore elettrico senza emissioni di carbonio. Le aree che saranno messe all'asta il 29 agosto 2023 dal Bureau of Ocean Energy Management (Boem) - si legge nella nota - hanno il potenziale per generare circa 1,3 milioni di case con energia pulita e rinnovabile. “L'annuncio segna un altro passo storico negli sforzi dell'amministrazione Biden-Harris per creare un futuro di energia pulita. Catalizzando il potenziale di energia eolica offshore del Golfo del Messico, possiamo affrontare la crisi climatica, ridurre i costi energetici per le famiglie e creare posti di lavoro ben retribuiti", ha affermato il segretario Deb Haaland. Per la direttrice del Boem, Elizabeth Klein, il Golfo del Messico "è pronto a svolgere un ruolo chiave nella transizione della nostra nazione verso un futuro di energia pulita". “L'annuncio segue anni di impegno con agenzie governative, stati, utenti dell'oceano e parti interessate nella regione del Golfo del Messico. Non vediamo l'ora di continuare la collaborazione negli anni a venire", ha commentato. (Was)