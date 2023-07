Business news: Uzbekistan, Mirziyoyev in visita allo stabilimento Alutex di Tashkent

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, si è recato in visita allo stabilimento del gruppo Alutex nel distretto di Sergeli, a Tashkent, dove vengono prodotti a partire dallo scorso maggio profili per vetri e pannelli solari. Lo riporta l'agenzia di stampa nazionale "UzA", secondo cui la visita dimostra l'attenzione del capo dello Stato allo sviluppo di forme di energia alternativa nel Paese. Lo stabilimento Alutex è in grado di produrre 30 mila tonnellate l'anno di 350 tipi diversi di profili d'alluminio. Mirziyoyev ha ispezionato i processi di lavoro e i prodotti dell'azienda. "Assieme alle più importanti compagnie del mondo, vogliamo costruire impianti solari ed eolici con una capacità totale di oltre 15 gigawatt. L'energia verde è un mercato a disposizione per i nostri produttori locali, una grande opportunità. L'unico requisito è la qualità", ha dichiarato nell'occasione il presidente uzbeco. Lo stabilimento si avvale di attrezzature e strumenti avanzati dall'Italia, dalla Corea del Sud e dalla Turchia. Il progetto ha già portato alla creazione di 400 nuovi posti di lavoro. (Res)