Business News: Iraq, ministro Elettricità guarda a Qatar e Turkmenistan come alternative a gas iraniano

- Il Ministro dell'Energia, Ziyad Ali, ha annunciato l'intenzione del governo federale di Baghdad di rivolgersi a Qatar e Turkmenistan per approvvigionarsi di gas naturale da utilizzare nelle centrali elettriche, come alternativa al gas iraniano. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando una dichiarazione del Comitato per l'Energia e l'Elettricità del Parlamento, secondo cui il comitato ha ospitato il Ministro dell'Energia Ziyad Ali e la delegazione che lo accompagnava per discutere il piano del ministero per garantire l'approvvigionamento energetico durante l'estate e le ragioni della riduzione delle forniture. Ali ha annunciato che il governo federale ha già nominato due delegazioni da inviare in visita ufficiale in Turkmenistan e Qatar, al fine di esplorare la possibilità per l’acquisto di gas da questi due Paesi, per soddisfare il fabbisogno di combustibile per le centrali elettriche, garantendo stabilità alle forniture. Se infatti la prima fase del piano del governo federale prevede il saldo dei debiti relativi all’importazione di gas dall’Iran negli ultimi anni, la seconda comporta la ricerca di fornitori alternativi e, al contempo, di investire nel settore delle fonti rinnovabili, in particolare il solare. Ali ha quindi spiegato che la riduzione dell’erogazione di energia elettrica in Iraq nell’ultimo mese è stata causata dall'interruzione delle forniture di gas dall’Iran, che ha portato alla perdita di 6.000 megawatt e all’interruzione della produzione in diverse centrali elettriche. Il ministro ha ribadito, inoltre, che il denaro dovuto a Teheran per gli anni precedenti, è stato trasferito sul conto della controparte iraniana presso la Banca commerciale irachena (Trade Bank of Iraq, Tbi) e senza che vi fossero violazioni del contratto tra Iran e Iraq. Tuttavia, mentre il Ministero dell'Energia iracheno ha confermato di aver saldato tutti i suoi debiti, deputati e funzionari della Tbi hanno affermato che le sanzioni statunitensi imposte all'Iran impediscono al governo iracheno di trasferire fondi all'Iran. (Irb)