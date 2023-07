Business news: BlackRock, amministratore delegato di Aramco entra a far parte del Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Aramco, Amin Nasser, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della società di investimento statunitense BlackRock, la più grande al mondo. In una nota, la compagnia con sede a New York ha spiegato che la decisione è stata presa in virtù della rinnovata attenzione di BlackRock nei confronti del Medio Oriente. “La carriera di Amin Nasser in Aramco, che va avanti da oltre 40 anni, garantisce una visione unica in merito a molti dei temi strategici con cui la nostra società dovrà fare i conti nel prossimo futuro”, ha detto in una nota Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock. (Was)