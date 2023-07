Business news: Andamane e Nicobare, inaugurato terminal integrato aeroporto internazionale Port Blair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inaugurato in videoconferenza il nuovo terminal integrato dell’aeroporto internazionale Veer Savarkar di Port Blair, nel Territorio dell’Unione delle Isole Andamane e Nicobare. Lo riferisce un comunicato del suo ufficio. L’infrastruttura, costata 7,1 miliardi di rupie, ha una superficie di 48 mila metri quadrati ed è in grado di accogliere aerei a fusoliera stretta e larga e di gestire cinque milioni di passeggeri all’anno. Il progetto architettonico si ispira alla forma di una conchiglia e vanta una serie di caratteristiche – isolamento, illuminazione, raccolta di acqua piovana e trattamento delle acque reflue – all’insegna della sostenibilità ambientale. Il premier ha sottolineato l’importanza dell’opera per incrementare il turismo e l’occupazione. “L’ambito dello sviluppo è stato a lungo limitato alle grandi città in India”, ma ora “è nato un nuovo modello di sviluppo dell’inclusione”, ha affermato il capo del governo, rivendicando le politiche attuate negli ultimi nove anni, in particolare nel territorio insulare. (Inn)