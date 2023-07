Business news: Kazakhstan, in aumento il volume di petrolio trasportato da KazTransOil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete della principale società del Kazakhstan per il trasporto del petrolio sul territorio nazionale, KazTransOil, ha convogliato 21,3 milioni di tonnellate di petrolio nei primi sei mesi di quest’anno, 1,3 milioni in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha fatto sapere la stessa società, che è una controllata del colosso energetico nazionale KazMunayGas e che opera oltre 8 mila chilometri di condotte sul territorio kazakho. Il volume del petrolio trasportato verso le raffinerie del Paese è calato di 214 mila tonnellate, attestandosi a 8,8 milioni di tonnellate. Di queste, 2,8 sono andate alla raffineria di Atyrau, 2,7 all’impianto di Pavlodar e 415 mila tonnellate alla Caspi Bitumen di Aktau. Il volume di petrolio trasportato lungo la sezione Atyrau-Samara dell’oleodotto Uzen-Atyrau-Samara ha raggiunto le 4,9 milioni di tonnellate, 713 mila in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre è stato pari a 5,4 milioni di tonnellate (in crescita di 42 mila) il petrolio trasportato lungo la sezione kazakha dell’oleodotto Tuimazy-Omsk-Novosibirsk (Ton-2). Il sistema del Consorzio dell’oleodotto caspico (Cpc) ha ricevuto 1,1 milioni di tonnellate di petrolio, 640 mila in più rispetto alla prima metà del 2022. L’oleodotto Kazakhstan-Cina, invece, ha trasportato 9,2 milioni di tonnellate di petrolio, 440 mila in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Res)