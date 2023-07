Business news: Cina, l'H175 di Airbus Helicopters ottiene la certificazione Caac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Helicopters ha ricevuto la certificazione dalla Civil Aviation Administration of China (Caac) per l'elicottero H175. Lo riferisce un comunicato dell'azienda. Questa certificazione consentirà di iniziare le consegne dell'H175 in Cina, uno dei mercati più esigenti a livello mondiale per quanto riguarda gli elicotteri civili, con un crescente bisogno del segmento supermedio. Nel 2023 saranno consegnati ai clienti cinesi quattro H175. "La certificazione cinese dell'H175 è un altro grande risultato della collaborazione di successo tra Airbus Helicopters e l'industria elicotteristica cinese", ha dichiarato Bruno Even, amministratore delegato di Airbus Helicopters. "Le prestazioni avanzate e l'affidabilità dell'H175 serviranno a fornire alla popolazione cinese la capacità di svolgere missioni di salvataggio critiche anche nelle condizioni più difficili", ha aggiunto. (Com)