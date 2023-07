Business news: Goldman Sachs, nel secondo trimestre utile in calo del 58 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d’affari statunitense Goldman Sachs ha registrato un calo dei profitti pari al 58 per cento nel secondo trimestre del 2023, a causa della performance negativa registrata dai segmenti dedicati ai consumatori e all’asset management. Stando ai risultati finanziari pubblicati, la società ha registrato un utile pari a 1,22 miliardi di dollari, e a 3,08 dollari per azione: dati inferiori rispetto alle aspettative degli analisti. I ricavi si sono attestati a 10,9 miliardi di dollari, con un calo di otto punti percentuali. Il titolo ha segnato una diminuzione dello 0,7 per cento in apertura di Borsa, questa mattina. (Was)