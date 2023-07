Business news: Tsmc rinvia al 2025 l’avvio della produzione di chip nel nuovo stabilimento in Arizona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), il più grande produttore globale di microchip a contratto, ha rinviato al 2025 l’avvio della produzione nella sua nuova fabbrica in Arizona, a causa della mancanza di lavoratori specializzati. Lo ha detto il presidente della società, Mark Liu, durante la conference call organizzata con gli analisti per presentare i risultati finanziari del secondo trimestre 2023. L’azienda, che inizialmente ha previsto di avviare la produzione di microchip nello stabilimento nel 2024, non ha trovato un numero di lavoratori specializzati sufficiente ad installare in tempo le attrezzature necessarie. Liu ha precisato che la società sta lavorando per inviare tecnici specializzati da Taiwan, per accelerare il più possibile il procedimento. (Was)