Business news: Tsmc taglia previsioni vendite per il 2023

- Il colosso dell’elettronica taiwanese Tsmc ha corretto al ribasso le previsioni di vendita nel 2023, citando il rallentamento dell’economia globale. Duranta la conferenza degli investitori tenuta a Taipei, l’amministratore delegato Chung Ching Wei ha dichiarato che la società prevede un calo delle vendite del 10 per cento su base annua in termini di dollari, ben peggiore rispetto alla stima del 4-6 per cento di aprile. Si tratta della seconda revisione al ribasso delle vendite formulata da Tsmc da inizio anno. Prima della conferenza, l'azienda ha pubblicato i risultati finanziari relativi al secondo semestre. L’utile netto della società nel periodo di riferimento si è attestato a 6 miliardi di dollari, in calo del 12,2 per cento su base trimestrale e del 23,3 per cento su base annua. Le vendite consolidate si sono attestate invece a 15,68 miliardi di dollari. (Cip)