Business news: Cina, presidente Tebboune invita Huawei a investire di più in Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha invitato il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei a investire maggiormente nel suo Paese. Lo ha reso noto l’emittente televisiva nazionale algerina, secondo cui Tebboune ha visitato la sede di Huawei a Shenzhen prima di lasciare la Cina per il suo viaggio in Turchia. Secondo quanto riferito dall’emittente, il presidente algerino ha ricevuto una spiegazione dettagliata della strategia dell'azienda cinese per integrare le tecnologie pulite nello sviluppo dei suoi prodotti. Tebboune ha inoltre mostrato interesse per le tecnologie di cybersecurity e di apprendimento a distanza di Huawei, sottolineando che l'Algeria sta seguendo approcci simili. Durante i colloqui con i funzionari dell’azienda, il presidente della Repubblica algerina ha esteso loro un invito a visitare il Paese nordafricano per “costruire un vero e proprio partenariato strategico tra Algeria e Cina”. (Ala)