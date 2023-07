Cultura: Mattia (Pd), dov'è finita Lazio Youth Card? Confermate solo 8 attività su 23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assieme alla collega Marta Bonafoni abbiamo salvato Lazio in Tour. Ma dov'è finita la Lazio Youth Card? Nel 2022 avevamo previsto 23 attività per le giovani generazioni, nel 2023 solo 8 vengono confermate. Così in un post su Facebook la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, membro della Commissione Politiche Giovanili alla Pisana. "Giunta Rocca cosa vogliamo fare? Per questo, anche grazie a Lorenzo Sciarretta, lunedì depositerò una nuova interrogazione al presidente Rocca", conclude. (Com)