Mediterraneo: Meloni, conferenza domani è un altro grande successo italiano

- "E' un altro grande successo italiano. Avremo otre 20 Paesi mediterranei, arabi, europei, africani, 16 tra capi di Stato e di governo, dieci organizzazioni internazionali. Tutti insieme ad affrontare il tema delle migrazioni, capire come aiutare i Paesi dai quali i migranti partono, capire come fermare la tratta degli esseri umani e i trafficanti. Ed è un modello cooperativo, quello che noi proponiamo con questi Paesi che hanno in comunione il Mediterraneo, un interesse convergente". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una anticipazione dell'intervista al Tg1 che andrà in onda questa sera, in merito alla Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni in programma domani, a Roma. (Rin)