Grecia: incendi, oltre 20 barche aiutano la guardia costiera a evacuare sfollati dall'isola di Rodi - video

21 luglio 2021

- Oltre 20 imbarcazioni hanno preso parte oggi a un'operazione di evacuazione sull'isola di Rodi, in Grecia, dove da cinque giorni infuria un incendio boschivo che i vigili del fuoco non stanno riuscendo a domare. Secondo la guardia costiera greca, gli sfollati si trovavano sulle spiagge di Kiotari e Lardos, sulla costa orientale dell'isola. Mentre tre motovedette della guardia costiera stavano operando le procedure di evacuazione, più di 20 imbarcazioni private si sono unite a tali operazione per velocizzare le attività. Circa un migliaio di persone sono già state evacuate su un'altra spiaggia, secondo quanto riferito dai media ellenici. Stando a quanto riferito dall'emittente televisiva "Ert", alcuni vigili del fuoco si sarebbero dovuti rifugiare nel monastero di Ypseni, vicino a Lardos. I vigili del fuoco e il loro comandante sono rimasti bloccati nel monastero dopo aver cercato di convincere le suore a lasciare il posto. Secondo il vice capo dei vigili del fuoco Yannis Artapoios, l'incendio, scoppiato in una montagna al centro dell'isola, è il più difficile che i vigili del fuoco di Rodi abbiano dovuto affrontare. Cinque elicotteri e 173 vigili del fuoco sono impegnati a domare l'incendio. Almeno tre alberghi nell'area di Kiotari hanno subito danni. (Res)