Business news: Cina, attese significative perdite da Evergrande nel 2021 e nel 2022

- Il colosso dell’immobiliare cinese Evergrande, il più indebitato al mondo con una passività di circa 300 miliardi di dollari, dovrebbe registrare significative perdite nel bilancio finanziario relativo agli ultimi due anni. Lo prevedono gli analisti citati dalla piattaforma di notizie “Channel News Asia”, ricordando che nel 2021 e nel 2022 le vendite di Evergrande sono scese rispettivamente a 62 miliardi e 5 miliardi di dollari. L’azienda è stata dichiarata in default alla fine del 2021, lottando per completare i progetti già avviati e per rimborsare fornitori e creditori. Ha annunciato un piano di ristrutturazione del debito offshore lo scorso marzo. Evergrande rischia inoltre il delisting dalla Borsa di Hong Kong, che ha sospeso la compravendita delle sue azioni il 21 marzo 2022. (Cip)