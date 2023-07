Business news: Tesla, utile in aumento del 20 per cento nel secondo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla ha registrato un utile di 2,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell’anno, in aumento del 20 per cento su base annuale nonostante i tagli al prezzo delle auto elettriche approvati dalla società, compensati con una riduzione dei costi. Stando ai risultati finanziari trimestrali, il produttore di auto elettriche fondato da Elon Musk ha registrato ricavi per 24,9 miliardi di dollari, con un incremento del 47 per cento che ha superato le aspettative degli analisti. “Un risultato positivo, nonostante i tassi di interesse elevati e l’incertezza che sta caratterizzando il contesto macroeconomico generale”, ha commentato Musk. (Was)