Kosovo: Ue aspetta “ulteriori passi” da Pristina prima di rimuovere le misure punitive

- L'Unione europea non ha ancora deciso se rimuoverà le misure punitive imposte al Kosovo a causa della situazione che si è venuta a creare nel nord, anche se il governo approvato dei provvedimenti a favore della distensione. E’ quanto riferisce il sito del quotidiano “Telegrafi”, citando una risposta da parte delle autorità di Bruxelles alle domande poste dal giornale. "Accogliamo con favore l'impegno del Kosovo nei confronti dell'accordo raggiunto e ci aspettiamo che il Kosovo compia ulteriori passi positivi e continui a progredire in questa direzione", si legge nella risposta dell'Ue, che cita anche l'incontro avvenuto recentemente a Bratislava tra l’inviato di Bruxelles, Miroslav Lajcak, e il vicepremier kosovaro Besnik Bislimi. "(I due interlocutori) hanno discusso della risposta del Kosovo alle richieste dell'Ue per l'allentamento della situazione nel nord del Kosovo, l'organizzazione di elezioni locali anticipate nei 4 comuni del nord e il ritorno all'attuazione degli accordi nell’ambito del dialogo", si legge nella replica a “Telegrafi”.(Alt)