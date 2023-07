Kosovo: Kfor, comandante missione ha autorità primaria per lo spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione a guida Nato in Kosovo (Kfor) ha diramato un comunicato precisando che il comandante della missione “ha l'autorità primaria per lo spazio aereo sul Kosovo”. Per quanto riguarda l'uso di tutte le categorie di droni e le relative limitazioni, si legge nel comunicato, incluso il Bayraktar TB-2, in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, il comandante della Kfor ha l'autorità primaria per lo spazio aereo sul Kosovo. Lo spazio aereo superiore del Kosovo può essere utilizzato solo per sorvolare il Kosovo da un paese all'altro con voli commerciali; lo spazio aereo inferiore può essere utilizzato per esigenze specifiche, caso per caso e previa autorizzazione del comandante Kfor. “Ci aspettiamo che le istituzioni in Kosovo assicurino il coordinamento e rispettino le procedure esistenti”, precisa ancora la nota aggiungendo che la missione continua a sostenere lo sviluppo delle forze di sicurezza del Kosovo nell'ambito del loro mandato originario, anche per operazioni di protezione civile come la lotta antincendio, l'eliminazione di ordigni esplosivi, la ricerca e il soccorso e la risposta a fuoriuscite di materiali pericolosi. (segue) (Alt)