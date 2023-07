Serbia: ministro Difesa, invio armi al Kosovo cambia la situazione sul campo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste sono sfide e rischi per la sicurezza molto più seri per il nostro Paese. Noi implementiamo le contromisure, in modo che le nostre forze armate possano rispondere a tale rischio", ha sottolineato Vucevic. Commentando la decisione sul divieto di esportazione di attrezzature militari e armi prodotte dall'industria militare serba per i prossimi 30 giorni, il ministro ha affermato che è stata "una mossa logica, per tutto ciò che sta accadendo in Kosovo". Per quanto riguarda l'uso di tutte le categorie di droni (incluso il Bayraktar TB-2) e le relative limitazioni sul territorio del Kosovo, la missione Kfor ha diramato un comunicato in cui si legge che "in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999", il comandante della Kfor "ha l'autorità primaria per lo spazio aereo sul Kosovo". (Seb)