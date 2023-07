Kosovo-Serbia: autorità di Pristina rilasciano su cauzione medico serbo arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato rilasciato su cauzione Dalibor Spasic, il medico di Mitrovica Nord arrestato dalla polizia del Kosovo con l’accusa di aggressione ai giornalisti presenti alle manifestazioni delle scorse settimane. Spasic è stato rilasciato su cauzione, dopo aver trascorso un mese in detenzione a Podujevo. Al suo arrivo a casa, accolto da alcuni suoi vicini, Spasic ha detto di sentirsi bene, grato per il sostegno ricevuto durante la detenzione, aggiungendo che "il dolore più grande è essere innocenti in carcere". Spasic è stato arrestato il 17 giugno, al valico di Jarinje, al ritorno dalla Serbia centrale con la moglie e la figlia minorenne.(Seb)