Forza Italia: Tajani, al lavoro per far crescere l'organizzazione territoriale in Campania - video

- Forza Italia è impegnata in tutta la Campania per far crescere l'organizzazione territoriale. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Paestum, in Campania. “Ci prepariamo alle prossime regionali e alle europee. La provincia di Salerno può rappresentare un punto di forza per affrontare i temi del territorio e della crescita, compresa quella turistica”, ha detto Tajani. “Dobbiamo fare in modo che l'economia si sviluppi ancora di più nel sud di tutta la regione”, ha aggiunto il vicepremier. (Res)