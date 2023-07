Israele: oltre 40.000 manifestanti verso la Knesset per protestare contro riforma giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 40.000 manifestanti hanno preso parte oggi alle proteste contro la riforma del sistema giudiziario, sostenuta dal premier dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu, dirigendosi verso la sede della Knesset, il Parlamento israeliano, a Gerusalemme. Lo hanno riferito l’emittente israeliana “I24News” e il quotidiano “The Times of Israel”, secondo cui per questa sera sono previste proteste anche a Tel Aviv e in altre città del Paese. Infatti, per domenica prossima è previsto l’inizio della discussione alla Knesset del progetto di riforma del sistema giudiziario, mentre le votazioni sono fissate per luned’, 24 luglio. I manifestanti avevano iniziato la loro marcia verso la Knesset lo scorso martedì, 18 luglio, e venerdì sera si erano fermati per celebrare il sabato (Shabbat), considerato giorno di riposo e inattività dalla religione ebraica, trascorrendo la notte a Shoresh, poco fuori Gerusalemme. Migliaia di manifestanti si erano uniti a loro per l’ultima tappa della marcia, nonostante il caldo torrido. Anche se il traffico non era stato bloccato intenzionalmente dai manifestanti, il loro cospicuo numero ha provocato perturbazioni nella circolazione. (segue) (Res)