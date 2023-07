Difesa: Caserma Predieri Rovezzano, nuovo quartier generale Mnd-S Nato e opportunità per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ad alcune polemiche politiche apparse oggi, il ministero della Difesa segnala che si tratta di una vera, grande, opportunità, per la comunità di Rovezzano (Firenze), quella che si presenterà con il cambio di destinazione dell’attuale sede della Divisione “Vittorio Veneto” dell’Esercito. La Caserma Predieri infatti, come si legge in una nota, diventerà la sede del nuovo quartier generale permanente della Multinational Division South (Mnd-S) della Nato. Il Comando alleato guiderà da lì le forze terrestri assegnate dall'Alleanza atlantica nel Sud Europa. La realizzazione della nuova sede del comando è da un lato un passaggio fondamentale per la riconfigurazione della divisione 'Vittorio Veneto' e dall’altro doterà l'Italia di una infrastruttura moderna in grado di ospitare lo staff della Multinational Division South. Il Comando sorgerà in un'area attualmente occupata da due edifici della Difesa degli anni quaranta per una superficie complessiva di circa 10 mila metri quadrati. (segue) (Com)