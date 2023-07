Zaki: Meloni, grazie è segno del rispetto di cui gode l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grazia concessa dalle autorità dell'Egitto a Patrick Zaki è un segno del rispetto che l'Italia ha in questo momento e anche dell'approccio diverso inaugurato con i Paesi del Nord Africa. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al “Tg1”. “E' un approccio che è rispettoso pur nelle enormi differenze che esistono fra noi. E' un obiettivo centrato ma non mi aspetto riconoscenza, era giusto farlo, lo abbiamo fatto a prescindere da qualsiasi altra considerazione”, ha detto Meloni.(Res)