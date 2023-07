Business news: Usa, uno dei dirigenti del social media di Trump rassegna le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alex Gleason, responsabile dell'ingegnerizzazione di Truth Social - il social media dell'ex presidente Usa Donald Trump - ha rassegnato le dimissioni. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che Gleason era stato assunto a gennaio 2022 per integrare a Truth il suo software per social media, Soapbox. In una nota, il dirigente ha annunciato la decisione di abbandonare il Trump Media & Technology Group per dedicarsi a tempo pieno allo sviluppo do Soapbox e diffondere "la libertà dei social media decentralizzati" applicandolo a un altro social media emergente, Nostr. Le dimissioni di Gleason sembrano indicare che Truth fatichi a guadagnare l'utenza sperata dal Trump. (Was)