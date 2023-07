Serbia-Kosovo: iniziato incontro a Bruxelles tra inviato Ue Lajcak e caponegoziatore Petkovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ iniziata a Bruxelles la riunione tra l’inviato Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, e il caponegoziatore serbo nonché direttore dell’Ufficio governativo per il Kosovo, Petar Petkovic. In giornata è previsto anche un incontro tra Lajcak e il caponegoziatore di Pristina, il vicepremier kosovaro Besnik Bislimi. Al centro dei colloqui è l’attuazione del nuovo Piano europeo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, oltre che i passi da compiere per ridurre le tensioni nel nord del Kosovo a maggioranza serba. Non è previsto un incontro trilaterale, anche se auspicato dalle istituzioni europee.(Seb)