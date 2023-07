© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi oggi nel corso della giornata:- Spagna: le forze di sinistra provano a riorganizzarsi in vista del voto di domenica guidate dalla Piattaforma Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 15.- Serbia: intervista al ministro della Difesa Milos Vucevic incentrata sulla situazione nel nord del Kosovo e sulla sua recente visita in Italia. Lancio intorno alle ore 12:30.- Turchia-Golfo: si conclude oggi il tour del presidente Erdogan in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, firmati accordi di cooperazione in diversi settori. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 18.- Giappone: Il primo ministro Fumio Kishida ha concluso una visita di tre giorni nel Golfo Persico all'insegna della "diplomazia delle risorse", discutendo la transizione economica della regione e la sicurezza delle forniture energetiche. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 14.- Pnrr: le commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato svolgono l'audizione del ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, sulla relazione relative al piano. Copertura dell'evento. lanci a partire dalle ore 14.- Roma: terminata la riqualificazione di Piazzale della Stazione Tiburtina. Il progetto ha interessato tutta l’area antistante l’ingresso del nodo ferroviario, prevedendo anche una generale riorganizzazione deli spazi. Il sindaco Roberto Gualtieri visita l'area. Copertura e servizio di insieme. Lancio intorno alle 16:30 (Res)