Serbia-Kosovo: ministro Difesa Vucevic a “Nova”, vogliamo il dialogo e non la guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove tensioni si inseriscono in un contesto che poco prima sembrava avere invece incassato un risultato nel processo di normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina, con un nuovo Piano europeo accolto, per lo meno a parole, da entrambe le parti. Resta naturalmente sullo sfondo il braccio di ferro tra Pristina, che vorrebbe un riconoscimento “inattaccabile” della propria indipendenza in sede Onu, e Belgrado, che considera il Kosovo e Metohija, questa la dicitura serba, una propria provincia meridionale con al suo interno delle “istituzioni temporanee”. “La Serbia è sempre stata e sarà aperta alla prosecuzione del dialogo, e ci impegniamo ad assicurare una vita normale per la comunità serba nell'area del Kosovo e Metohija con mezzi pacifici”, osserva Vucevic parlando con “Nova”. “Le istituzioni temporanee di Pristina, con la loro pericolosa politica di violenze, stanno annullando tutto ciò che è stato raggiunto finora attraverso il dialogo. E questa è un'indicazione del fatto che non ci si può fidare di quelle istituzioni e di Albin Kurti, i quali, proseguendo una politica sconsiderata, infliggono un duro colpo agli sforzi tesi a ripristinare il dialogo e stabilire pace e sicurezza durature nella regione”, prosegue il ministro. (segue) (Res)