Serbia-Kosovo: ministro Difesa Vucevic a “Nova”, vogliamo il dialogo e non la guerra (3)

La tensione si misura anche con la decisione, da parte di Belgrado, di schierare unità del suo esercito in prossimità di quello che per la Serbia è un valico amministrativo e per Pristina è un confine. "Le Forze armate della Serbia sono passate dal più alto livello di prontezza al combattimento a un livello lievemente inferiore. Abbiamo ridotto la nostra presenza nella zona verso la linea amministrativa, ma abbiamo ancora una parte sufficiente di forze per poter aiutare sempre la popolazione serba in Kosovo e Metohija. Vorrei sottolineare che l'obiettivo della Serbia non è entrare in guerra, ma agire politicamente", precisa Vucevic. Il dispiegamento di militari al limitare dei valichi è motivato, per la Serbia, dal timore per la sicurezza della popolazione di etnia serba e dalla presenza di unità speciali della polizia kosovara (Rosu) nel territorio del nord, una presenza contestata sia dalla popolazione che dalle autorità di Belgrado. "La situazione in Kosovo e Metohija è molto difficile e preoccupante, e la violenza contro il popolo serbo nella nostra provincia meridionale è tale che tutti temono per la propria vita", dichiara Vucevic. La stessa promessa fatta in queste ore dal premier kosovaro, Albin Kurti, di ridurre del 25 per cento le unità di polizia nel nord, non hanno convinto il presidente serbo Aleksandar Vucic, che ha parlato di un "trucco dell'Occidente" per calmare le acque.