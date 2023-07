Iraq: nuove proteste in tutto il Paese contro rogo copia del Corano in Danimarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di manifestanti hanno iniziato a radunarsi a piazza della Libertà, nel centro di Baghdad, e in diverse città dell’Iraqq, per protestare contro il rogo di una copia del Corano e l’insulto alla bandiera irachena a Copenhagen, in Danimarca. Lo si apprende dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. A Baghdad, inoltre, il Comitato di coordinamento per il sostegno al Corano ha organizzato un presidio nel quartiere di Jadiriyah. Intanto, secondo l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, fonti della sicurezza hanno smentito le informazioni circolate oggi a proposito di un attacco subito dalla sede del Consiglio danese per i rifugiati a Bassora, nel sud-est del Paese. Di contro, hanno aggiunto le stesse fonti, “un gruppo di manifestanti, in risposta ai recenti sviluppi tra i due Paesi, ha incendiato tre suoi caravan”. “Shafaq” ha precisato, inoltre, che gli impiegati della sede di Bassora del Consiglio danese per i rifugiati sono tutti cittadini iracheni e sono stati scortati in un’altra zona “sotto severe misure di sicurezza”. (segue) (Irb)